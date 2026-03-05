阪神は4日、兵庫県西宮市の球団事務所で会見を開き、野球振興プロジェクトの名称を「TRIALBASEBALL」で統一したことを発表した。施策の一つとして既に発表した西宮市と共催する中学生の軟式野球大会について、嶌村聡球団本部長は「決勝戦は甲子園を計画している」と明かした。中学校の部活動の地域クラブ移行に伴い、競技人口減少が著しい軟式の中学部活がさらに衰退することを球団は危惧。9月から西宮市の3チームを運営支援