阪神・高橋遥人投手（３０）が４日、甲子園で投手指名練習に参加し、春季キャンプから継続して直球の精度向上を求めていくと意気込んだ。７日のソフトバンクとのオープン戦（甲子園）で登板予定。「結果と内容、両方とも大事」と万全をアピールする。２月２１日・中日戦（北谷）ではオープン戦の“開幕投手”を務め、２回１失点も５奪三振。計５度の手術を経験した左腕にとって５年ぶりとなるキャンプ中の実戦で上々の内容を示