「満塁男」が今季も健在だ。阪神・木浪聖也内野手（31）が4日、ハヤテとの春季教育リーグに「2番・三塁」で先発出場。4回無死満塁の絶好機で、一塁線を破る右翼への2点適時打を放った。「チャンスで打てて良かった」さすがの勝負強さだ。23年の満塁期での打率は、20打席で打率・444を記録すると、24年は18打席で打率・471、昨季25年も7打席で打率・500と驚異的な数字を残した。この日も「つないでくれたものを、点数に絡め