◇教育リーグ阪神12―5ハヤテ（2026年3月4日ちゅ〜る）2年目の佐野が地元・静岡で“里帰りタイムリー”を放った。教育リーグ・ハヤテ戦に「7番・一塁」で先発。4回の第2打席、高取が投じた2球目の147キロ直球を三塁線へはじき返し、二塁打を放った。「去年だったら詰まって凡打になっていた。オフから取り組んできたことを出し、打ち返すことができたのは自信になった」静岡県出身で富士宮市立東小、富士宮第一中を卒