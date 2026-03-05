阪神・大竹耕太郎投手（３０）が４日、初の自叙伝「覆す」（２１日発売予定、ベースボール・マガジン社）に込めた思いを告白した。世間の評価、投手の常識を覆してきた左腕は直球に磨きをかけ、開幕に備える。タイトルに「覆す」を採用した理由を「『プロで活躍できない』という声を覆してきた自負がある」と説明。加えて「投手の常識みたいなものを疑って、覆して、投げているという意味合いもある」と補足した。直球の平均球