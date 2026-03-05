春季教育リーグのハヤテ戦で、阪神の育成ドラフト2位の山崎照英外野手（22＝兵庫ブレイバーズ）が“初物づくし”の猛アピールを見せた。8回、四球の佐野に代わって代走で出場。2度の牽制（けんせい）にも動じず、初球で二塁を陥れ、プロ初盗塁をマーク。勢いは止まらず、9回の対外試合初打席ではカウント1―3からの5球目、140キロの直球をセンター前へ運び“プロ初安打”を記録した。「盗塁は全部初球から行くつもりだった。