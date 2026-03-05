「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＯ世界フライ級６位の飯村樹輝弥（角海老宝石）が４日、東京都豊島区の所属ジムで公開練習を行った。昨年１２月に予定されていた同級王者アンソニー・オラスクアガ（米国）への挑戦は自身の負傷で棄権したが、再び組まれた。「一度流れたがツイている。強い相手なので勝てれば何でもいい。愚直に食らいつく」と腕をぶした。日大の１学年先