開幕ローテーション入りへ、阪神・伊原が左腕サバイバルを勝ち抜く。2日の韓国戦で2番手として登板。1回を無失点とアピールに成功したものの、「手応えをすごく感じているわけではない」と厳しい自己評価を下した。大竹や高橋といった実績組に3日の日本戦で好投したルーカス、伊藤将ら同じ左腕のライバルが多い中で、「競争に勝たなければという思いはある」と気を引き締めて数少ない枠を勝ち取る。