▼アメテュストス（加藤士師）何の問題もなく順調に来ている。折り合いに不安がなく、どんな競馬にも対応できる。リズムよく運べれば。▼ステラスペース（武藤師）先週しっかりやっているので、フォームがまとまってきた。持久力があるので、しぶとさを生かす競馬をしてくれれば。▼バステール（斉藤崇師）3頭併せの真ん中で相変わらず気難しさを出していたが、状態は上向き。キタサンブラック産駒で、いいものはある。▼