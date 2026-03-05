記者会見するヘグセス米国防長官＝4日、ワシントン近郊（共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は4日、首都ワシントン郊外の国防総省で記者会見し、対イラン軍事作戦について「米国とイスラエルが数日以内にイラン上空を完全に支配する」と述べた。インド洋の公海上では米潜水艦の魚雷攻撃でイラン軍艦が沈没。米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は、イラン情報機関が停戦条件に関する協議を米側に打診していたと報じた。