「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・プロアマ戦」（４日、琉球ＧＣ＝パー７２）国内女子ゴルフの今季ツアー開幕戦、ダイキン・オーキッド・レディース開幕前日の４日、会場の沖縄県琉球ＧＣでプロアマ戦が行われた。大会２連覇中の岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝が、日本勢初となる同一大会３年連続優勝（１９８８年のツアー制施行後）に挑む。昨年の年間女王、佐久間朱莉（大東建託）は２年連続の女王と公式戦