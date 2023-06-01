タイダルロックはWコースで鋭い伸びを披露。2馬身前に置いたカリーシ（5歳2勝クラス）の内から馬なりで半馬身先着した。不良馬場でもラスト1Fは11秒4（5F67秒0）。手綱を取った三浦は「大型馬の分、（前走の京成杯4着を）使った上積みがある。週を追うごとに動きが良くなっている。リズムよく運べればと思っている」と意気込み十分だった。