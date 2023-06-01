WBC開幕を前に東京・渋谷の宮下公園でWBCの巨大壁画が、お披露目された。国内外で活躍する壁画アーティスト「OVERALLs」が手がけた作品で、キャンバスの大きさは横9メートル×縦3メートル。侍ジャパンのドジャース・大谷、山本のほか、米国のヤンキース・ジャッジら6選手の気合に満ちた表情が印象的だ。画家の山本勇気さん（46）はエスコンフィールドなどこれまで4度、大谷を壁画に描いており「世界を代表する野球少年。ぜ