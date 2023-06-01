1次ラウンドで日本と対戦するC組のライバルが東京ドームで開幕前日会見を行った。6日に侍ジャパンと対戦する台湾が、24年プレミア12での勝利の再現となる勝利を誓うなど、各チームが決戦への意気込みを語った。歓喜の再現を誓った。24年プレミア12決勝で井端監督就任後の日本に初めて土をつけたのが台湾。東京ドームの同戦で3ランを放ち、大会MVPにも輝いた陳傑憲（チン・ケツケン）は「再びこの球場に来ることができて、大変