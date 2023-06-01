1次ラウンドで日本と対戦するC組のライバルが東京ドームで開幕前日会見を行った。6日に侍ジャパンと対戦する台湾が、24年プレミア12での勝利の再現となる勝利を誓うなど、各チームが決戦への意気込みを語った。韓国の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は、7日に対戦する日本についての言及を避け一戦必勝を誓った。「日本戦に関しては数日後になる。我々は4試合全て大事だと思っている」大会を通じての先発ローテーショ