様々な伝統芸能や風習が人々の暮らしを彩る新潟県佐渡市では、春を迎え、それぞれに新たな息吹が吹き込まれています。 佐渡市真野地区の国道沿いに吊された大きなわらじ。その昔、集落に悪者が入ってこないように、大わらじを吊して大男がいるようにみせたことが始まりとされています。毎年春に掛け替えられる大わらじ。今年もその制作には地元住民約20人が参加し、大量に束ねたワラを2時間ほどかけて編み上げていきました。今年