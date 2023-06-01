1次ラウンドで日本と対戦するC組のライバルが東京ドームで開幕前日会見を行った。6日に侍ジャパンと対戦する台湾が、24年プレミア12での勝利の再現となる勝利を誓うなど、各チームが決戦への意気込みを語った。チェコのパベル・ハジム監督は10日に対戦する日本への感謝の思いを口にした。宮崎・都城でのロッテとの練習試合では、胸にカタカナで「チェコ」と入ったユニホームを着用。指揮官は「日本へのリスペクトの証」とし「