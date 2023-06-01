3月5日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・山鹿市南島（スピード違反）県道・・・宇城市松橋町砂川（スピード違反）国道266・・・上天草市姫戸町二間戸（スピード違反） ＜午後＞国道445・・・上益城郡御船町滝尾（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩