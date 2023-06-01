タレントの鈴木奈々（37）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演し、友人の芸能人の家に遊びに行くと必ずすることを明かし「来てほしくない」などの声が上がった。鈴木は「芸能人のお家に遊びに行くんですよ。本当に凄いお家に住んでいる方が多くて、家賃を聞きますね」と語った。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「失礼だね〜。人の家に招かれて」と笑うと「聞きづらかったら、