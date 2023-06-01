感謝状を贈られた管朋さん（右）と鹿毛さん＝２月１９日、戸部署火災が起きた住宅から９０代男性を救助したとして、横浜市青葉区に住む菅朋夢さん（２６）と同市西区に住む鹿毛リンカさん（２５）に、戸部署から感謝状が贈られた。菅さんが住宅に入って逃げ遅れた男性を助け出す一方、鹿毛さんが１１９番通報と消防車の誘導をする好連係を見せ、人的被害を防いだ。火災は１月２８日に同市西区で発生。交際中の２人は、住宅から