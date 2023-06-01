【モデルプレス＝2026/03/05】歌手の宇多田ヒカルが、アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系／毎週日曜18時〜）のエンディング主題歌を担当することが分かった。【写真】43歳歌姫×人気アニメキャラがコラボ 貴重な描き下ろしイラスト◆宇多田ヒカル「ちびまる子ちゃん」新ED主題歌に決定1990年の放送開始以来、大人から子どもまで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』の新エンディング主題歌を宇多田が