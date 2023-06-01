巨人の阿部慎之助監督（４６）が４日、遠征６試合の期間中に段階的に戦力見極めを行う可能性を示唆した。「宇部とか福岡ぐらいから絞っていかないと。東京ドームに帰ってくる時には前も言った通り、開幕へある程度固めていきたいと思っているので」と明言。若手は１軍生き残りへの第一段階として１０日のソフトバンク戦（宇部）までの４試合が勝負になる。東京Ｄ初戦の１４日の日本ハム戦（東京Ｄ）で開幕を見据えた布陣で臨む