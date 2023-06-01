巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が４日、内海投手コーチとのマンツーマン特訓で確かな感触をつかんだ。ゴムチューブを用いたトレーニングでフォームを修正。「股関節をうまく使えているのが感覚的に一番よかった。（感覚は）変わった感じしかない」と手応えをにじませた。内海塾第２弾だ。那覇キャンプ終盤には同コーチとともに、直球を投じる際の体の開きを直す「修正球」としてカーブを猛練習していた左腕