◆男子テニス▽ティオンビル・オープン２回戦（４日、フランス・ティオンビル）男子テニスで、元世界ランキング４位、現２８４位の錦織圭（ユニクロ）が２回戦で逆転負けを喫した。同１５０位で２０２５年ジュニア世界王者のノルウェー選手に、６−３、４−６、２−６の１時間４０分、フルセットで敗れた。次戦は、９日に本戦が始まるフランス・シェルブールのツアー下部大会にエントリーしている。現時点で、予選からの出場と