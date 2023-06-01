阪神が４日、野球普及、振興活動に関する球団プロジェクトを「ＴＲＩＡＬＢＡＳＥＢＡＬＬ」と総称し、ロゴやコンセプトムービーを製作したと発表した。球団は昨年１月に野球振興室を新設。嶌村聡球団本部長兼野球振興室長（５８）が、活動をより拡大していく方針を語った。その一環として今年９月から、西宮市内にある中学部活動地域展開の支援を行うが、トーナメントの決勝戦を、甲子園球場で開催する夢プランを明かした。