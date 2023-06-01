「春季教育リーグ、くふうハヤテ５−１２阪神」（４日、ちゅ〜るスタジアム清水）恐怖の満塁男健在や！阪神・木浪が会心の２点適時打を放ち、１５安打１２得点と大爆発の猛虎打線をもり立てた。四回無死満塁で打席に入った。相手右腕の２球目を強振。痛烈に転がった打球は右翼線を破る２点適時二塁打に。「しっかり振りにいった中で、というのが今日のテーマでもあったので」とフルスイングの意識が奏功した。満塁で本領を