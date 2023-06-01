「オープン戦、ＤｅＮＡ３−１中日」（４日、横浜スタジアム）阪神時代の昨季、防御率０・００と無双したハマスタに、ＤｅＮＡ・デュプランティエが降臨した。本拠地・横浜スタジアムで移籍後初先発し、２回１／３を３安打１失点。“初失点”は喫したものの「グッドマウンド」と笑顔を見せ、「きょうやりたかったことは、全てかなえることができた」と手応えを口にした。この日のテーマのひとつは「変化球の軌道の確認」。初