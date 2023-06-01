「オープン戦、日本ハム２−０西武」（４日、エスコンフィールド）結果は気にしない。それでもゼロに抑えた。開幕３戦目のソフトバンク戦の先発に指名されている日本ハム・達が、さすがの投球を見せた。５回５安打無失点。毎回ヒットを許しながら、多彩な変化球で要所は締めた。「浮き彫りになった」という課題については詳細の言及を避けたが「自分のやりたいことをやったという感じ」と泰然。あえて高めで勝負するなど、意