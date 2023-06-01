侍ジャパンの４番に座ることが濃厚な村上宗隆内野手（２６）が４日、決戦の舞台となる東京ドームで「いよいよ始まるなという思いはありますね」と静かな闘志を燃やした。米国から帰国して合流後、２日のオリックス戦、３日の阪神戦で４番を務めた。いずれも３打席無安打だったが「時差ぼけもある中、試合に出られたことが一番。別に問題なくいけると思います」と自身の状態を確認できた収穫を口にした。４番起用された前回大