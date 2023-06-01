毎週日曜18時よりフジテレビ系で放送されているアニメ『ちびまる子ちゃん』の新エンディング主題歌を宇多田ヒカルが担当することが発表された。 参考：米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」スペシャルMV『チェンソーマン』特別カットで作成 宇多田によるエンディング主題歌のタイトルは「パッパパラダイス」。現在の斉藤和義が歌う「いつもの風景」から約6年半ぶりのエンディング主題歌変更となり、3月29日の『桜咲く