日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）が4日に放送され、ゲストの芸能人が自宅で失敗したことを明かした。タレントの鈴木奈々は15年前に茨城に自宅を購入し「結構大きなお庭を作ったんですよ。バーベキューできたりしたらいいなと思って」と語った。だが「15年間で1回しかしなかった」と笑った。それを聞いたお笑いタレントのイモトアヤコは「まったく同じですね」と言い「私は今の家を買う決め手が屋上があったんで