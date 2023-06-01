日本野球機構（NPB）や日本プロ野球選手会は、WBCの侍ジャパンを対象に、人工知能（AI）を用いてSNSでの誹謗（ひぼう）中傷を検出するシステムを導入すると発表した。SNS上の公開投稿をモニタリングして該当する事案を検出し、SNS運営元への通報・削除要請などに対応する。昨年のCSと日本シリーズの期間も同様のシステムが取り入れられ、選手や家族等に対する誹謗中傷が466件、確認されていた。