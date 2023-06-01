天覧試合となる8日のオーストラリア戦に先発見込みの侍ジャパンのロッキーズ・菅野は、東京ドームのマウンドの確認などを行った。ブルペンにも向かい「やれることはすべてやっておきたいなと」。2日のオリックス戦では3番手で2回無安打無失点で「ある程度確認して投げることができた。あとは腹くくって当日を迎えるだけ。そのための準備をしっかりします」と大一番を見据えた。