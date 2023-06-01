公式会見で日本の初戦先発がドジャース・山本であることを前提に質問された井端監督は「え、そうなんですか？」ととぼけて笑いを誘った。その直後に入れ替わりで、6日の台湾戦先発投手として山本が会見場に姿を現した。「いよいよだなっていう気持ち。僕たちの初戦。いい立ち上がりをしてWBCを勢い良くいけるように。いいスタートになったら」3年前の前回はオリックスのエース。メジャー2年目の昨季はワールドシリーズで3勝