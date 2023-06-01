侍ジャパンの2大会連続出場の左右の主砲が活躍を誓った。強化試合2試合連続で4番に座ったホワイトソックス・村上は6打席で無安打も、2戦目の最後の打席は鋭い左翼への飛球。「いよいよ始まるなと。コンディションもいいので、期待しておいてください」と自信を示した。3日の阪神戦に5番で出場したブルージェイズの岡本は、4打席無安打も米国でのオープン戦は好調で「試合に出ればなんでもいいので打てるように」。ともに東京