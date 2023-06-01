さあ本番だ。佐藤輝が東京ドームで出陣の号砲を響かせた。当たればスタンドイン。フリー打撃6セット目に驚異の4連発。大会を独占配信する「Netflix」のアンバサダーを務める猛虎党で俳優の渡辺謙の前で、34スイングで10本の柵越えをマークした。「修正できるところがあるから練習した。WBC本番でどんなプレッシャーが待っているか分からないけど、そういうところで戦えるのは幸せだと思う」強化試合6試合で16打数4安打、1本