神戸がデンマーク1部ブレンビーのFW内野航太郎（21）を獲得することが4日、決定的となった。関係者によると、6月末までの期限付き移籍で一両日中にも正式発表される見通し。内野はパリ五輪出場権を懸けた24年U―23アジア杯に唯一大学生で選出された逸材で昨年7月に筑波大卒業を待たずに渡欧。リーグ戦5試合出場のみで昨年11月以降は出場機会がなかった。神戸は背後への抜け出しやポストプレーに優れた万能ストライカーを高く評