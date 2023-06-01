恩返しのWBC優勝だ。坂本はこの日、東京ドームで行われた練習に参加。宮崎での合宿、名古屋と大阪での強化試合を振り返り「いろんな方に携わっていただいた。恩返しできるよう結果を残したい」と意気込んだ。大会で導入されているピッチコム、ピッチクロックへの適応も見せており「準備の時間ももらったので。集中して、責任を持ってやりたい」と本戦でも使いこなす誓いをたてた。