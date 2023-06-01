【小林浩美JLPGA会長に聞く・下】――今年のツアーの試合数は1増の37試合。NTTドコモビジネス・レディースと富士通レディースは4日間になる。「とてもありがたいですし、凄くうれしいです」――4日間の試合を増やしたことが、日本選手の米ツアーでの活躍につながっている？「そこが最大のポイントでした。海外メジャーをはじめ、米ツアーは4日間大会が主流。日本ツアーで3日間の試合が大半の時代に、4日間の試合をたまに