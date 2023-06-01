【小林浩美JLPGA会長に聞く・中】――昨年は米ツアーに過去最多の13人が挑戦し、西郷真央選手と山下美夢有選手がメジャーに勝った。「凄いなと思いました。6人が優勝して、4人は初参戦。まず、米ツアーの環境になじむことに苦労した私の現役時代からは考えられないこと。しかもメジャーで2勝。シェブロン選手権で勝った西郷さんは2年目。全英女子オープンで勝った山下さんはルーキー。本当に凄い」――山下選手は米ツアー