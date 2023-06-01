「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が４日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで、「ショートゲーム」（打撃投手が近距離から投球する打撃練習）を行った。前日は室内練習場で行っていた打撃練習を屋外のメイングラウンドで実施。予報外れの小雨が降っていたが、立石が打席に立つ直前にぴたりとやんだ。雲の切れ間から日の光が差し込む中、５１スイングで２本の柵