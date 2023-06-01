教団は、病気や身内の不幸につけ込み、信者に不当に高額な献金を強いてきた。裁判所の解散命令を機に、清算手続きを着実に進め、被害者を救済しなければならない。東京高裁が、１審の東京地裁に続き、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散を命じる決定を出した。教団と元信者らとの間には、高額献金を巡るトラブルが絶えず、文部科学省が２０２３年に解散命令を請求していた。決定は「違法な献金勧誘によって、多くの人