阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が４日、本拠地・甲子園球場デビューを心待ちにした。６日からのソフトバンク、巨人３連戦中に登板する予定。キャンプ地の沖縄から気温も１０度ほど下がるが、ベストパフォーマンスに自信を見せた。「どんな球場でもプロ野球選手だから。天候にも状況にも自分で適応していくべきだ」。まだ寒さの残る中での登板も、不安視する声を笑顔で一蹴した。２日のＷＢＣ強