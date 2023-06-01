侍ジャパンの大谷翔平（３１＝ドジャース）が４日に東京ドームで行われた全体練習に参加。練習後には会見に出席し報道陣の取材に応じた。野球の祭典がいよいよ始まる。ＷＢＣの１次ラウンド・Ｃ組は５日から開幕。侍ジャパンは６日に台湾戦（東京ドーム）で初戦を迎える。大会連覇をかけてチームをけん引する活躍に期待が集まる大谷は「明日は練習がありますけど、最後までしっかり調整して、良い状態で臨みたいなと思っていま