【小林浩美JLPGA会長に聞く・上】人気の国内女子ツアーは、5日に第1戦のダイキン・オーキッド・レディース（琉球GC）の初日を迎え、26年シーズンの幕を開ける。昨季は佐久間朱莉（23＝大東建託）が4勝を挙げ、初の年間女王に輝いた。前年女王の竹田麗央や山下美夢有、岩井明愛・千怜が米ツアーに主戦場を移し、空洞化が心配されたが、佐久間らがその穴を埋め、選手層の厚さを示した。48年ぶりに台湾でレギュラーツアーが開催され