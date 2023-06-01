日清食品の「冷凍完全メシDELIマイルドな甘みと香ばしさの牛肉入り黒炒飯」冷凍チャーハンが支持を伸ばしている。自宅で手軽に食事を済ませたい人が増えるのに伴い、温めるだけでおなかを満たせる冷凍食品市場が拡大した。（共同通信＝浜谷栄彦記者）中でも、さまざまな野菜や肉類が入り、ラインアップが豊富で飽きにくいチャーハンは人気の商品だ。急速冷凍技術の進歩によって、具材の食感や風味を保ちやすくなったこと