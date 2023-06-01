阪神・村上頌樹投手（２７）が４日に甲子園で行われた投手指名練習に参加。６日のオープン戦・ソフトバンク戦（甲子園）に向けてショートダッシュやキャッチボールで調整し、「実戦２回目なので、しっかり押さえられるようにやっていきたい」と表情を引き締めた。２年連続の開幕投手に指名されている右腕だが、ＷＢＣ日本代表に選出されている?仲良し後輩?に思わぬダメ出しだ。侍ジャパン・森下翔太外野手（２５）は、ＷＢＣ強