ＳＢＩ新生銀行は近く、ＳＢＩ証券との連携用口座「ＳＢＩハイパー預金」の新規開設者を対象に、１日限定で金利を通常（年０・５％）の７３０倍となる年３６５％に引き上げるキャンペーンを始める。１日で１％の金利がつくことになる。新生活を控え、高まる口座開設の需要を取り込みたい考えだ。３月２日〜３１日に新たに口座を開設した人が対象で、申込件数が１０万件に達したら締め切る。キャンペーンの金利が適用されるのは