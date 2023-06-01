【WBC開催要項】▼野球勝ち上がり方式1次ラウンド（R）はA〜D組で5チーム総当たり。各組上位2チームずつが準々決勝に進む。順位は勝率で決め、並んだ場合は当該チームとの対戦成績。それでも決まらない場合は当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。▼野球タイブレーク制延長10回以降は無死二塁から開始。打順は9回終了時から引き継ぎ、直前の打者が二塁走者。野球コールドゲーム1次R