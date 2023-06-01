阪神・伊原陵人投手（２５）が４日、野球界で古くからささやかれる「２年目のジンクス」打破を誓った。１年目の昨季、シーズン序盤は先発ローテの一角として活躍するも、夏場以降に失速を経験。今季も「行けるところまで行ってみて」と開幕からフル回転を誓いつつ、「そこから昨年の経験がすごく生きてくる」と胸を張った。「うまく自分をコントロールして、疲れがドッとくる前にしっかり対策できると思う」と、同じ失敗は繰り